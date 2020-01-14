Кудрин: в 2019 году объем воровства из федерального бюджета составил 2-3 млрд рублей

В Счетной палате оценили объем воровства из федерального бюджета в пределах 2-3 млрд рублей в год. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин.
«За 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но примерно треть из них — нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок, еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», —сказал Кудрин.
По его словам, Счетная палата намерена переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем. «Мы поставим для себя такой KPI – больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем. И к середине этого года построим новую модель управления Счетной палатой», — сказал он.
Ранее Кудрин говорил, что воровство из бюджета распространено из-за отсутствия общественных и государственных институтов контроля, которые бы его ограничивали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выживут только общественники. Как технократы Кудрина перестраивают гражданское общество и при чем здесь «Норникель»
Источник: Новая газета
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Счетной палате оценили объем воровства из федерального бюджета в пределах 2-3 млрд рублей в год. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин. «За 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но примерно треть из них — нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок, еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», —сказал Кудрин. По его словам, Счетная палата намерена переходить […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Регина Тодоренко поздравила «ЗОЖников и лентяев» с наступающими праздниками / 31 декабря
- Валерий Сергеев рассказал о необходимости приема витаминов зимой / 2 января
- Мнение: Шойгу должен уйти / 17 декабря
- Эксперты: Россияне стали покупать более дорогие смартфоны / 15 декабря
- Халява кончилась: Путин спустил с небес обнаглевшего Лукашенко / 19 декабря
- В Петербурге произошла массовая авария с участием 13 машин / 5 декабря
- Мнение: Весёлые Картинки № 43 / 25 ноября
- Полет в космос и поиск спутницы жизни для японского миллиардера / 13 января