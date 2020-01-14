Кудрин: в 2019 году объем воровства из федерального бюджета составил 2-3 млрд рублей

14.01.2020, 18:15, Разное

В Счетной палате оценили объем воровства из федерального бюджета в пределах 2-3 млрд рублей в год. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин.

«За 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но примерно треть из них — нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок, еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», —сказал Кудрин.

По его словам, Счетная палата намерена переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем. «Мы поставим для себя такой KPI – больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем. И к середине этого года построим новую модель управления Счетной палатой», — сказал он.

Ранее Кудрин говорил, что воровство из бюджета распространено из-за отсутствия общественных и государственных институтов контроля, которые бы его ограничивали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:    Выживут только общественники. Как технократы Кудрина перестраивают гражданское общество и при чем здесь «Норникель»

Источник: Новая газета



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Счетной палате оценили объем воровства из федерального бюджета в пределах 2-3 млрд рублей в год. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин. «За 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но примерно треть из них — нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок, еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», —сказал Кудрин. По его словам, Счетная палата намерена переходить […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика