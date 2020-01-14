Кудрин: в 2019 году объем воровства из федерального бюджета составил 2-3 млрд рублей

В Счетной палате оценили объем воровства из федерального бюджета в пределах 2-3 млрд рублей в год. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин.

«За 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но примерно треть из них — нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок, еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», —сказал Кудрин.

По его словам, Счетная палата намерена переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем. «Мы поставим для себя такой KPI – больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем. И к середине этого года построим новую модель управления Счетной палатой», — сказал он.

Ранее Кудрин говорил, что воровство из бюджета распространено из-за отсутствия общественных и государственных институтов контроля, которые бы его ограничивали.

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Источник: Новая газета

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Последнее: В Счетной палате оценили объем воровства из федерального бюджета в пределах 2-3 млрд рублей в год. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин. «За 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но примерно треть из них — нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок, еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», —сказал Кудрин. По его словам, Счетная палата намерена переходить […]