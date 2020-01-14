Демократы обсуждают стратегию передачи статей импичмента Сенату

14.01.2020, 18:14, Новости дня

Демократы в Палате представителей во вторник утром проводят заседание, чтобы обсудить стратегию и сроки передачи статей импичмента в отношении президента Дональда Трампа Сенату, в то время как республиканцы отвергают призыв снять обвинения без проведения разбирательства.

В воскресенье спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что планирует передать статьи импичмента на этой неделе. Палата представителей одобрила статьи импичмента еще в декабре, однако они до сих пор не были переданы Сенату.

Вероятно, Пелоси также назовет имена менеджеров импичмента – законодателей, которые будут представлять аргументы Палаты представителей в ходе разбирательства в Сенате.

Как заявил лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер, он рассчитывает, что резолюция, санкционирующая передачу статей импичмента и содержащая имена менеджеров импичмента, будет обнародована до конца недели.



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Последнее: Демократы в Палате представителей во вторник утром проводят заседание, чтобы обсудить стратегию и сроки передачи статей импичмента в отношении президента Дональда Трампа Сенату, в то время как республиканцы отвергают призыв снять обвинения без проведения разбирательства. В воскресенье спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что планирует передать статьи импичмента на этой неделе. Палата представителей одобрила статьи […]

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