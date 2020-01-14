Великобритания готова к работе над альтернативным ядерным соглашением с Ираном

Британия готова к работе над альтернативным планом, призванным предотвратить получение Ираном ядерного оружие, если этот поддержат США, однако сегодня существующее ядерное соглашение с Ираном является единственно возможным, сказал во вторник пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Ранее Франция, Великобритания и Германия подтвердили, что инициировали дискуссию по ядерному соглашению с Ираном, исходя из того, что Тегеран продолжает его нарушать, заявив вместе с тем, что они не присоединяются к кампании США по оказанию максимального давления на Тегеран.
«СВПД (Совместный комплексный план действий) является в настоящее время единственным (механизмом), который мешает Ирану получить ядерное оружие, но, как сказал ранее премьер-министр, если в будущем мы сможем договориться о лучшем соглашении, которое поддержат Соединенные Штаты, то мы будем работать в этом направлении», – сообщил журналистам пресс-секретарь главы британского правительства.
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