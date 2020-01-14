«Профессор». Сын Собчак преподал ей урок

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram ролик со своим сыном Платон, в котором мальчик преподает ей урок.
Платон показывает буквы, а Собчак называет их неправильно, после чего мальчик исправляет маму.
«Господи!!! Это самое прекрасное видео ever!!! Ребенку три года и два месяца! Профессор! Образование – это основа, без него потом такое вырастает, что не разгрести», – написала Собчак.
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Господи!!! Это самое прекрасное видео ever!!! Ребенку 3года и 2 месяца! Профессор! * Образование -это основа,без него потом такое вырастает ,что не разгрести…
Отец ребенка – российский актер Максим Виторган.
С Виторганом Собчак жила в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года.
7 марта 2019 года пара объявила о расставании. Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram ролик со своим сыном Платон, в котором мальчик преподает ей урок. Платон показывает буквы, а Собчак называет их неправильно, после чего мальчик исправляет маму. «Господи!!! Это самое прекрасное видео ever!!! Ребенку три года и два месяца! Профессор! Образование – это основа, без него потом такое вырастает, что не разгрести», – написала Собчак. Посмотреть […]
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