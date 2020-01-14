Экс-начальнику ГСЧС в Одесской области объявили подозрение из-за пожаров в гостинице «Токио Стар», колледже и лагере «Виктория»

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области из-за четырех резонансных пожаров в Одессе. Об этом 14 января проинформировала пресс-служба ГБР.

Экс-чиновник подозревается в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

По версии правоохранителей, подозреваемый, будучи должностным лицом ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности. В результате чего в 2017 и 2019 годах на территории Одессы произошло четыре масштабных пожара:

на территории коммунального внешкольного учебного учреждения «Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс «Виктория»;

на территории коммунального некоммерческого предприятия «Одесский областной центр психического здоровья»;

в помещении гостиницы «Токио Стар»;

в помещении Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Указанные события привели к гибели 32 человек, а также повлекли материальный ущерб на общую сумму 4 млн 907 тыс. 589 грн.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого, добавили в ГБР.

«Думкая» пишет, что речь идет о Викторе Федорчаке.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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