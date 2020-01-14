В Самарской области егерям разрешили охотиться на диких собак: «их количество превышено»

Власти Самарской области разрешили егерям охотничьих хозяйств региона отстреливать диких собак, сообщают местные издания 63.ru и Progorodsamara.ru. Егеря смогут убивать животных на основании своих действующих лицензий на спортивно-любительскую охоту.

Как считают чиновники, стаи бродячих собак стали причиной резкого сокращения популяции косуль в регионе. По их версии, из-за обильных снегопадов косули в поисках пищи приближаются к населённым пунктам, а там и становятся лёгкой добычей для стай бродячих животных. В прошлом году, как утверждают чиновники, таким образом погибло около 40 животных. Чиновники считают, что отстрел собак поможет сохранить популяцию не только косуль, но и других ценных животных.

«Дикие собаки входят в перечень охотничьих ресурсов, их количество на данный момент превышено. На них можно охотиться в те же даты, что и на пушных животных: с 20 марта по 20 мая и с 1 июня по 28 февраля», — пояснили в региональном Департаменте охоты и рыболовства.

Перед Чемпионатом мира по футболу в 2018 году в России, по данным зоозащитников, также массово отлавливали и убивали бездомных животных. Но чиновники тогда уверяли, что собак с улиц городов, где проходили матчи, убирали «гуманными методами».

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