В Киеве рассказали, как Зеленский «запутал американскую разведку»

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман сбила с толку американскую разведку, сообщил украинский дипломат Константин Елисеев.
Елисеев сообщил, что Зеленскому позвонил госсекретарь США Майк Помпео, чтобы поинтересоваться, что президент делает в Омане, сообщается сайте партии экс-главы страны Петра Порошенко «Европейская солидарность».
«Одним из мотивов звонка госсекретаря Помпео президенту, который тогда находился в Омане, была попытка выяснить, что он там делает. Потому что в это время – Ближний Восток, эскалация напряженности в Иране, Ираке, Сирии. Рядом Оман», – сказал Елисеев.
Он добавил, что Зеленский своим приездом в Оман сбил с толку даже американскую разведку.
«Это ввело в заблуждение не только наших граждан, но даже наших международных партнеров», – добавил дипломат.
Напомним, Зеленский вместе с семьей проводил отдых на побережье Оманского залива. Однако в офисе президента заявляли, что в Омане Зеленский проведет несколько встреч на высшем уровне. После крушения украинского Boeing в Тегеране украинский лидер срочно вернулся с отдыха в Киев.
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