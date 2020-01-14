«Душевненько»: Алёна Краснова показала приятные моменты отдыха с Никитой Пресняковым на Бали

Отечественная модель Алёна Краснова в разделе Stories аккаунта Instagram опубликовала несколько небольших роликов, снятых во время отдыха на Бали. Вместе с Никитой Пресняковым в один из вечеров они устроили «дружеские посиделки», которые модель охарактеризовала как «душевненькие».

Зимние праздники Никита Пресняков и Алёна Краснова, как и многие другие отечественные знаменитости, проводят в тёплых странах. Пара выбрала для отпуска Бали, откуда модель иногда делится с подписчиками в соцсети наиболее интересными моментами и впечатлениями. На отдыхе семья не осталась в одиночестве, поэтому много времени проходит с друзьями. Так, компания купается в бассейне, а по вечерам все собираются за огромным столом в кафе или небольшом ресторане. В одном из роликов модель показала заказанный деликатес – крупного омара, а в другом пожаловалась, что, как всегда, одной из первых обгорела на солнце, хотя и пыталась скрываться в тени.



Кстати, в декабре минувшего года Алёна Краснова рассказывала, что хочет на зимних каникулах отправиться в горы и снова почувствовать адреналин от спуска по заснеженным трассам. Новый год семья с друзьями встретила за городом, на даче Аллы Пугачёвой на Истре. Вскоре после этого Пресняков с супругой устроили себе отпуск, но улетели подальше от морозов и снега на солнечный остров Бали.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Отечественная модель Алёна Краснова в разделе Stories аккаунта Instagram опубликовала несколько небольших роликов, снятых во время отдыха на Бали. Вместе с Никитой Пресняковым в один из вечеров они устроили «дружеские посиделки», которые модель охарактеризовала как «душевненькие». Зимние праздники Никита Пресняков и Алёна Краснова, как и многие другие отечественные знаменитости, проводят в тёплых странах. Пара выбрала […]