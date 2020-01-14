За год число получивших гражданство РФ украинцев выросло в два раза

В 2019 году российское гражданство получили почти 500 тыс. украинцев, что почти в два раза больше, чем в 2018 году, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова на заседании комитета Госдумы по делам СНГ.
«Что касается в целом граждан Украины … Если обратиться к цифрам, у нас (в 2019 году) приобрели гражданство почти 500 тыс. человек, в прошлом году было 270 тыс.», – приводит слова Казаковой РИА «Новости».
Она отметила, что прирост обеспечен не только за счет Донецка и Луганска, хотя таких, по ее словам, большинство.
Казакова отметила, что на динамику получения гражданства также оказало влияние упрощение самой процедуры и возможность получения вида на жительство.
24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР.
В июле Путин расширил число украинцев, которые могут получить российское гражданство.
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Последнее: В 2019 году российское гражданство получили почти 500 тыс. украинцев, что почти в два раза больше, чем в 2018 году, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова на заседании комитета Госдумы по делам СНГ. «Что касается в целом граждан Украины … Если обратиться к цифрам, у нас (в 2019 году) приобрели […]
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