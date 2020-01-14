Генпрокуратура отказалась проверять прокурора Москвы, у которого Навальный нашел недвижимость в Европе

Генпрокуратура отказалась проверять прокурора Москвы Дениса Попова, семья которого, согласно расследованию Фонда борьбы с коррупцией, владеет недвижимостью в Черногории, Испании и на Рублевке. Об этом сообщил ФБК со ссылкой на ответ старшего прокурора управления профилактики коррупции Генпрокуратуры.
Ранее фонд обратился к Генпрокуратуре с просьбой проверить, на какие деньги семья Попова приобрела эту недвижимость.
В ответе ведомства говорится, что госслужащие не обязаны указывать в декларации доходы и имущество своих родителей и бывших супругов.
ФБК планирует обжаловать ответ Генпрокуратуры.
Как ранее выяснил ФБК, стоимость домов, расположенных за границей, составляет миллионы евро, при этом официальный доход Попова несколько лет назад составлял менее 60 тысяч рублей в месяц.
Владимир Путин назначил Попова прокурором Москвы личным указом в сентябре 2019 года. До этого тот был прокурором Хакасии и Дагестана (работать начал в 2000 году).
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Последнее: Генпрокуратура отказалась проверять прокурора Москвы Дениса Попова, семья которого, согласно расследованию Фонда борьбы с коррупцией, владеет недвижимостью в Черногории, Испании и на Рублевке. Об этом сообщил ФБК со ссылкой на ответ старшего прокурора управления профилактики коррупции Генпрокуратуры. Ранее фонд обратился к Генпрокуратуре с просьбой проверить, на какие деньги семья Попова приобрела эту недвижимость. В ответе ведомства […]
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