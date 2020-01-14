Депутат Липецкого областного совета объявил о создании «Федеративной партии»

Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников учредил Федеративную партию. За ее созданием стоят политики из регионов. Активисты планируют открыть не менее 50 региональных отделений и принять участие в выборах в Госудму в 2021 году. Об этом The Insider сообщил глава партии Олег Хомутинников.

«Существующие партии — это закрытые структуры, по большей части существующие не для людей, а для себя. Они подконтрольны власти и не готовы отстаивать интересы россиян: особенно тех, кто живёт не в Москве, а в регионах. <…> Мы — за свободу, за настоящее социальное государство, за сменяемость власти, за интересы россиян, каких бы взглядов они ни придерживались», — говорится в открытом заявлении Хомутинникова.

В новую партию войдут депутаты городских и областных советов, общественные активисты из Липецка, Воронежа, Твери, Саратова и других городов.

В разговоре с The Insider активист отметил: «Мы только начали процесс регистрации партии и со своей стороны сделаем все, чтобы чисто пройти все юридические процедуры. Сейчас наша главная задача — провести съезд и создать региональные отделения. Для этого у нас есть достаточное количество людей. Что касается требования иметь не менее 500 человек в партии — над этим нам еще предстоит поработать».

На вопрос о возможном сотрудничестве с другими политическими силами Хомутинников заявил: «Мы не будем никого от себя отталкивать, если это, конечно, не будет противоречить нашей программе и убеждениям, которых мы придерживаемся. Коалиции возможны и нужны. У меня есть знакомые среди сторонников Алексея Навального и Дмитрия Гудкова, это прекрасные люди, с которыми я общаюсь, возможно, мы будем с ними как-то взаимодействовать, но за всех я говорить пока не готов».

Как напоминают «Открытые меди», Олег Хомутинников избрался в Липецкий совет депутатов в 2016 году по спискам ЛДПР, но затем был исключен из партии за сотрудничество с «Открытой Россией» Михаила Ходорковского. В 2019 году политик выдвигался на губернаторские выборы от Партии народной свободы (ПАРНАС), но не прошел муниципальный фильтр.

Напомним, ранее сегодня Верховный суд приостановил на три месяца деятельность «Партии перемен» Дмитрия Гудкова. В разговоре с The Insider пресс-секретарь Дмитрия Гудкова Алексей Обухов заявил, что решение не регистрировать партию является политическим и никакие формальные исправления неточностей, о которых говорит Минюст, не смогут его изменить.

По словам Обухова, аналогичная ситуация происходит с попытками зарегистрировать издание «Газета Гудкова»: каждый раз Роскомнадзор находит новую причину, почему регистрация издания невозможна. «В последний раз мне отказали и попросили предоставить документы, что меня «косвенно не контролирует другое государство», — напомнил Обухов. До этого Роскомнадзор отказывал в регистрации газеты, требуя доказать, что у заявителя нет двойного гражданства, нет связей с террористическими организациями, что он является дееспособным и не находится в бегах или тюрьме.

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