Автоновости: BMW: своего завода в России не будет

Экономическая ситуация в России и несговорчивость российских властей привела к тому, что BMW отказалась от строительства собственного завода в нашей стране.

Переговоры по постройке собственного завода BMW немцы вели с правительством России не менее пяти лет. Но не сложилось: Минпромторг предложил такие условия по специальному инвестиционному контракт (СПИК), которые не устроили баварцев, пишет "Авторевю". При этом для BMW оказался невыгоден и тот СПИК, который ранее подписал Daimler для строительства завода по выпуску "Мерседесов" в Подмосковье.

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Сказалось и то, что российские власти начали, что называется, "менять правила по ходу игры". Как известно, в 2019 году правительство пересмотрело свои же ранее заявленные условия СПИКов, выдвинув новые правила. BMW заявляют, что новые правила еще менее выгодны, так как государство не дает гарантий стабильности ведения бизнеса в будущем. А любому бизнесу нестабильность и неопределенность не нужны, поэтому в BMW решили, что на таких условиях они свой завод строить не станут.

В качестве резерва остается участие BMW в СПИКе, который заключил калининградский "Автотор", который выпускает баварские машины уже более двадцати лет. Пока стороны не планируют прекращать совместную работу.

Впрочем, переговоры сторон по СПИКу пока не завершены. В BMW могут локализовать сбору до уровня сварки и окраски кузовов. Но даже с этим раскладом работа по СПИКу для компании невыгодна. Правительство России заинтересовано, чтобы иностранные компании наращивали локализацию компонентов, но со скромными российскими объемами продаж BMW (около 40 000 машин в год) производство комплектующих в России немцам просто невыгодно. В BMW заявляют, что себестоимость автомобилей от этого только вырастет, да и производителям компонентов малые объемы выпуска просто неинтересны — вложения не окупятся.

Выход из ситуации в BMW видят в том, чтобы Минпромторг скорректировал контракты для производителей премиум-сегмента с учетом малых объемов их продаж и высокими ценами на такие машины.

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Последнее: Экономическая ситуация в России и несговорчивость российских властей привела к тому, что BMW отказалась от строительства собственного завода в нашей стране. Переговоры по постройке собственного завода BMW немцы вели с правительством России не менее пяти лет. Но не сложилось: Минпромторг предложил такие условия по специальному инвестиционному контракт (СПИК), которые не устроили баварцев, пишет "Авторевю". При […]