С начала года СБУ закрыла 407 нелегальных заправок

С начала года в Украине закрыли 407 нелегальных заправок. Об этом 14 января сообщила Служба безопасности Украины.

В столичном регионе заблокировали работу 285 нелегальных заправок, которые работали с нарушением правил безопасности и без разрешительных документов. Сбыт горючего проходил в обход налогового законодательства.

В Хмельницкой области закрыли 38 нелегальных заправок. По данным оперативников там ежедневно продавали до 5 т бензина и 1 т дизельного горючего.

В Одесской, Николаевской и Запорожской областях закрыли 52 нелегальные заправки. Правоохранители изъяли горюче-смазочные материалы на 6,5 млн грн.

В Кировоградской области закрыли семь нелегальных АЗС, из которых изъяли оборудование и топливо на 5 млн грн.

В Винницкой области правоохранители закрыли девять заправок и одну нефтебазу, которая находилась возле жилого массива и могла представлять опасность для местных жителей.

В районе проведения операции Объединенных сил закрыли 16 нелегальных заправок. Правоохранители наложили арест на оборудование и топливо общей стоимостью 5,5 млн грн.

Премьер-министр Алексей Гончарук дал поручение ликвидировать деятельность нелегальных автомобильных заправочных станций по всей Украине до 9 января. За три недели по состоянию на 5 января в Украине ликвидировали 439 нелегальных АЗС.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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