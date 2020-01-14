С начала года СБУ закрыла 407 нелегальных заправок

С начала года в Украине закрыли 407 нелегальных заправок. Об этом 14 января сообщила Служба безопасности Украины.
В столичном регионе заблокировали работу 285 нелегальных заправок, которые работали с нарушением правил безопасности и без разрешительных документов. Сбыт горючего проходил в обход налогового законодательства.
В Хмельницкой области закрыли 38 нелегальных заправок. По данным оперативников там ежедневно продавали до 5 т бензина и 1 т дизельного горючего.
В Одесской, Николаевской и Запорожской областях закрыли 52 нелегальные заправки. Правоохранители изъяли горюче-смазочные материалы на 6,5 млн грн.
В Кировоградской области закрыли семь нелегальных АЗС, из которых изъяли оборудование и топливо на 5 млн грн.
В Винницкой области правоохранители закрыли девять заправок и одну нефтебазу, которая находилась возле жилого массива и могла представлять опасность для местных жителей.
В районе проведения операции Объединенных сил закрыли 16 нелегальных заправок. Правоохранители наложили арест на оборудование и топливо общей стоимостью 5,5 млн грн.
Премьер-министр Алексей Гончарук дал поручение ликвидировать деятельность нелегальных автомобильных заправочных станций по всей Украине до 9 января. За три недели по состоянию на 5 января в Украине ликвидировали 439 нелегальных АЗС.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Житель Москвы решил продать свой детский рисунок за 140 миллионов рублей. Мужчина обнаружил художественную работу в загородном доме. «Стоимость действительно удивительная. Она предельно низкая для такой картины. Просто сейчас деньги нужны. Эта картина вызвала ажиотаж у всех: либо смех, либо умиление, либо задумчивость. Это хорошо – искусство должно вызывать эмоции. Я оценил эту эмоциональную палитру […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наука: Гены устойчивости к сигаретным токсинам и канцерогенам оказались очень древними / 26 декабря
- Xiaomi представит защищённые умные часы на CES 2020 / 2 января
- Крутой призывал артистов не ездить на фестиваль «Жара» в Баку из-за конфликта с Агаларовым / 17 декабря
- Власти Кипра решили лишить гражданства Дерипаску и его детей / 27 ноября
- «Вынуждена переписать имущество»: Рудковская устроила разнос швыряющему миллионы Плющенко / 6 декабря
- Мнение: Литиевый треугольник Южной Америки / 29 ноября
- «Союзмультфильм» выпустит в декабре продолжение мультфильма «Умка» / 26 ноября
- В России заметили древние могилы амазонок / 7 января