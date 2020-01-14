Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Президент США Дональд Трамп примет участие в 50-м юбилейном Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января, сообщили во вторник организаторы форума.

Трамп посетил это ежегодное мероприятие в январе 2018 года, став первым за два десятилетия американским лидером, побывавшем на этом форуме. В прошлом году Трамп в Давос не поехал. На этот раз его поездка пройдет на фоне подготовки к разбирательству по импичменту в Сенате.

Согласно представленному организаторами списку участников, в состав американской делегации войдут министр финансов Стивен Мнучин, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а также дочь и советник президента Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, первоначально планировавший посетить мероприятие, теперь в списке участников не значится. Всего в форуме примут участие около 3 000 человек. В этом году тема форума заявлена как «Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир».

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