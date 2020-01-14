В немецком СМИ раскрыли секрет успеха РФ на Ближнем Востоке

Немецкое СМИ заявило, что РФ добилась самых больших успехов на Ближнем Востоке по сравнению с другими государствами.

Автор статьи в издании Deutschlandfunk заявил, что Москва стала центром ближневосточной кризисной дипломатии, передает РИА «Новости».

«Президент РФ Владимир Путин съездил в Дамаск и Стамбул, поддерживает хорошие отношения с Ираном, принял канцлера Германии, переговорил по телефону с Римом и Парижем, а в Москве глава правительства Ливии и его главный противник приняли участие в переговорах о заключении перемирия», – называются достижения российской дипломатии в материале.

Такой успех наблюдается из-за того, что РФ заполняет вакуум власти в регионе и без больших затрат добивается укрепления своего влияния. Москва при принятии решений руководствуется «холодным расчетом» и не занимается «политической магией», говорится в статье.

Россия создает на Ближнем Востоке условия, из которых исходят другие страны, включая Германию, отмечает автор. Такие действия приносят «свои плоды», и успешная фаза российской внешней политики будет длиться на протяжении большого отрезка времени, заключает публицист.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем РФ спасает Ливию и что она получит от восстановления этой страны.

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