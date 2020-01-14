Украинская теннисистка про смог в Австралии: Голова болит четвертый день, очень тяжело

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в комментарии ресурсу «Большой теннис Украины» рассказала, как непросто тренироваться в Австралии во время лесных пожаров.
«Голова болит четвертый день, очень тяжело. Сегодня я тренировалась на закрытом корте, и все равно внутри собралось много дыма», – сказала украинка.
Завацкая считает, что такие условия опасны для игроков: «Даже не знаю, как сегодня они поставили матчи. Говорят, завтра будет лучше».
Украинская теннисистка в первом раунде квалификации встретится с китаянкой Ма Шуюэ.
14 января словенская теннисистка Далила Якупович снялась с турнира из-за приступа кашля, спровоцированного дымом от пожаров.
Поединки первого дня квалификации Australian Open, который проходит в Мельбурне, были отложены на час, а тренировки отменены из-за плохого качества воздуха. Утром 14 января оно колебалось от опасного до плохого.
Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.
В стране уже погибло 28 человек, сгорело около 2 тыс. домов, сожжено около 6 млн га земли.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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