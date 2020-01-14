ЕС запустила механизм урегулирования споров из-за несоблюдения Ираном условий ядерной сделки

Европейские страны-участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе заявили, что Иран не выполняет свои обязательства по СВП, и запустили механизм разрешения споров, предусмотренный договором. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании.

В документе говорится, что страны ЕС пытались сохранить ядерное соглашение после того, как из него вышли США.

«После заявления Ирана в мае 2019 года о том, что он перестанет выполнять некоторые из своих обязательств в рамках СВП, мы попытались убедить Иран изменить курс», – отметили главы МИД.

При этом Иран продолжал нарушать ключевые ограничения, изложенные в СВП, что является несовместимым с положениями ядерного соглашения.

«В ходе заседания Совместной комиссии 6 декабря мы четко заявили Ирану, что если он не пересмотрит свои действия, у нас не останется иного выбора, кроме как предпринять действия в рамках СВПД, в том числе запустить механизм разрешения споров», – говорится в заявлении.

Однако 5 января Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки.

«Учитывая действия Ирана, у нас не осталось иного выбора, кроме как зарегистрировать сегодня нашу обеспокоенность по поводу того, что Иран не выполняет свои обязательства по СВП и передать этот вопрос в Совместную комиссию в рамках механизма разрешения споров. Мы делаем это добросовестно, преследуя общую цель сохранения СВПД и искреннюю надежду найти путь для выхода из тупика путем конструктивного дипломатического диалога, сохраняя соглашение и оставаясь в его рамках. При этом наши три страны не присоединяются к кампании по оказанию максимального давления на Иран. Мы надеемся вернуть Иран в полное соответствие с его обязательствами по СВП», – отметили главы МИД трех европейских стран.

От Франции его подписал Жан-Ив Ле Дриан, от Великобритании Доминик Рааб, от Германии – Хайко Маас.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану (СВПД), считая его «катастрофическим». По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон «проблемным партнером» и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке.

В июле стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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