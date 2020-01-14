Объявление номинантов на «Оскар» обернулось гендерным и расовым скандалом

Одной из ключевых категорий стала – «За лучшую режиссуру». В ней представлены пятеро, причем исключительно мужчины.

Актриса Исса Рэй, объявляя имена, первая обратила на это внимание. «Поздравляю этих мужчин», – недовольно заявила она.

Это высказывание привлекло внимание пользователей социальных сетей. Фолловеры тут же обнаружены, что и в остальных номинациях почти нет женщин. Кроме того, среди представленных почти нет темнокожих, сообщает Пятый канал.

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