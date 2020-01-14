В Петербурге подсчитали геев

Комитет по здравоохранению правительства Петербурга подсчитал количество геев в городе, сообщил председатель комитета Дмитрий Лисовец.
«Оценочное число потребителей психо-активных веществ в нашем городе составляет 25 тыс. человек и мужчин, практикующих однополый секс, 10,5 тысяч человек», – передает его слова «Фонтанка».
Об этом он сообщил, делая доклад на тему распространения ВИЧ-инфекции в Петербурге.
Показатели, как отметил Лисовец, рассчитаны по методике ВОЗ и Минздрава.
«Речь в целом о населении. Медианным значением размеров популяции мужчин, практикующих секс с мужчинами, является 0,18% от численности населения. По наркоманам медианное значение – 0,64% от общей численности населения», – пояснили в пресс-службе комитета.
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