Врач дала пять советов по сохранению здоровья в новом году

Врач из Австралии Никки Стэмп дала пять советов по сохранению здоровья в новом году. Кардиолог опубликовала их в Instagram-аккаунте.

Прежде всего, необходимо определиться с целью. Она должна быть конкретной, актуальной и достижимой. Например, необходимо избавиться от лишних жировых отложений в районе живота и бедер.Далее следует познакомиться с тренировочными программами, нацеленными на решение этой проблемы, и выбрать оптимальную. Главное, чтобы процесс выполнения упражнений приносил человеку удовольствие, а поэтапные шаги вели к заметным улучшениям. В погоне за рекламируемыми диетами некоторые люди могут отклониться от поставленной первоначально задачи. По словам кардиолога, следование «моде» не обязательно гарантирует успех. Иногда для похудения достаточно исключить гамбургеры и колу, соблюдать режим и уменьшить порцию пищи. Незаменимыми помощниками в этом случае станут овощи и фрукты. Они не только насытят организм полезными витаминами и минералами, но и исключат чувство голода. В результате проблемная кожа перестанет беспокоить, а живот освободится от лишних «добавок».

Обращаясь за помощью в Сеть, необходимо учиться пропускать имеющуюся информацию через собственный фильтр. Особенно опасно идти на поводу обещаний и принимать на веру слова типа «быстро», «навсегда» и «чудо». Избавиться от возникшей проблемы можно только благодаря ежедневной работе, направленной на улучшение своего здоровья, считает Никки Стэмп.

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