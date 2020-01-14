В Старый Новый год Полина Диброва приготовила Дмитрию Диброву вареники по-ростовски

В честь Старого Нового года Полина Диброва накормила своего супруга Дмитрия Диброва домашними варениками по-ростовски. Фотографию, на которой запечатлено праздничное блюдо, 31-летняя модель опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте.

По словам Полины Дибровой, рецепт вареников по-ростовски передается у них в семье из поколения в поколение. До нее это традиционное блюдо для стола под Старый Новый год готовила мама, а ей знания передала бабушка. В вареники Полина Диброва поместила нитку, пуговицу, рис, изюм и огурец. Все это было найдено во время застолья, что указывает на «жаркий» 2020 год.

Полина Диброва ранее отмечала, что она отдает предпочтение домашней пище, поэтому любит готовить для всей семьи. Ее новые блюда с удовольствием дегустируют 60-летний муж Дмитрий Дибров, а также трое сыновей: Александр, Федор и Илья.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) изучить факты захвата власти в стране и коррупции, в расследовании упоминаются имена бывшего президента США Барака Обамы, бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщил украинский депутат «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин. «Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ расследовать факты захвата государственной власти […]