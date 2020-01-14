Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Венедиктовой

14 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции «Слуга народа» Ирины Венедиктовой, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

Такое решение поддержало 340 народных депутатов.

В парламенте Венедиктова возглавляла комитет по вопросам правовой политики.

27 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющей обязанности директора ГБР Венедиктову.

2 января 2020 года Венедиктова объявила о намерении сложить депутатские полномочия.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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