Наука: Мужская депрессия генетически отличается от женской

Ученые обнаружили разницу в протекании депрессии у мужчин и женщин, а также предположили, что из-за этой разницы им могут потребоваться разные виды лечения.

Мужчины и женщины с тяжелым депрессивным расстройством (MDD) имеют противоположные изменения экспрессии одних и тех же генов, согласно новому исследованию экспертов из Университета Питтсбурга и Центра психического здоровья (CAMH, Торонто, Канада). Выводы исследования были опубликованы в Biological Psychiatry.

«Эта работа показывает различные молекулярные механизмы, способствующие развитию депрессии у мужчин и женщин. Она ставит под сомнение предположение, что подобный диагноз у всех людей имеет одну и ту же биологию», — рассказал Джон Кристалл (John Krystal), доктор медицинских наук, редактор Biological Psychiatry.

«Большую часть времени, которое было посвящено изучению мозга людей, страдающих депрессией, многие из ученых включали в свои исследования только мужчин. Странно, но все эти годы исследователи не обращали особого внимания на то, что у женщин тяжелое депрессивное расстройство диагностируется в два раза чаще, протекает тяжелее и имеет другие типы симптомов, нежели у мужчин», — отметила ведущий автор исследования, Марианна Сени (Marianne Seney) из Университета Питтсбурга

Новое исследование объединило восемь опубликованных наборов данных в едином метаанализе. Ученые проанализировали уровни экспрессии генов 50 человек с тяжелым депрессивным расстройством (26 мужчин и 24 женщины). Для контроля были взяты образцы тканей у 50 человек, не страдавших этим заболеванием.

Экспрессии генов у мужчин и женщин были изменены в противоположных направлениях. У женщин была увеличена экспрессия генов, влияющих на функцию синапса, тогда как у мужчин экспрессия тех же самых генов была снижена. У женщин наблюдалось снижение экспрессии генов, влияющих на иммунную функцию, тогда как у мужчин, наоборот, наблюдалась повышенная экспрессия этих генов.

Анализ включал три разных отдела мозга, которые регулируют настроение – их функции нарушаются при депрессии. Противоположные изменения экспрессии генов были специфичны для разных областей мозга. Так, если у женщин была увеличена экспрессия определенного гена в одном отделе мозга и уменьшена в другом, у мужчин наблюдалось прямо противоположное изменение.

Поскольку в исследовании использовалась посмертная ткань головного мозга, все детали влияния экспрессии генов на мужчин и женщин при их жизни не могут быть точно установлены. Но уже сейчас ясно, что это исследование чрезвычайно важно для разработки новых методов лечения, поскольку теперь ученые предполагают, что это препараты должны радикально различаться в зависимости от пола пациента.

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