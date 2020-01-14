Конор Макгрегор: «Перед боем с Нурмагомедовым я пьянствовал»

Ирландский спортсмен Конор Макгрегор заявил, что перед схваткой с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году он продолжительное время пьянствовал. Из-за этого бывшему чемпиону UFC не удалось должным образом выступить на ринге и одолеть своего соперника.

По словам Конора Макгрегора, в тот момент он словно чувствовал в себе яд, который не позволял ему делать то, что он должен был делать и не давал жить привычной жизнью. В результате боец потерпел поражение из-за успешно проведенного удушающего приема.

Новым соперником для Конора Макгрегора станет американец Дональд Серроне. В рамках турнира UFC 246 в Лас-Вегасе он проведет с ним бой на ринге после перерыва, который длился более года. Серроне за это время успел выступить пять раз.

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