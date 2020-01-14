Санкции США на годы оставили российское посольство без компьютерной сети

Российское посольство в США из-за санкций уже два года не может запустить компьютерную сеть – техническим специалистам не выдают визы, сообщил в Госдуме замминистра иностранных дел Евгений Иванов.

По его словам, техническим специалистам, которые могут все наладить, не дают виз. При этом компьютеры в дипмиссии закуплены и поставлены. Касается это и систем безопасности, передает «Интерфакс».

Для решения этой проблемы МИД внес законопроект в Госдуму о выдаче таким специалистам служебных паспортов. Поправки коснутся специалистов, управляющих федеральным недвижимым имуществом за пределами России, а также содержащих его. Подпадут под него и сотрудники подрядных организаций, которые выполняют контракты в диппредставительствах и консульских учреждениях.

Последние 20 лет такие сотрудники ездили за границу по обычным паспортам.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о визовой войне США с Россией.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) изучить факты захвата власти в стране и коррупции, в расследовании упоминаются имена бывшего президента США Барака Обамы, бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщил украинский депутат «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин. «Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ расследовать факты захвата государственной власти […]