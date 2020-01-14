В Кемеровской области грузовик на полном ходу протаранил легковушку

В Прокопьевске

на оживленном перекрестке произошло ДТП с участием легковой иномаркой и грузового автомобиля. Инцидент произошел в полдень.

По данным сайта

VSE42.RU, водитель грузовика, выезжая от магазина на оживленный перекресток, не убедился в безопасности маневра и на полном ходу врезался в автомобиль Toyota. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

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