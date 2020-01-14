Жители Харьковской области пытались вывезти из Украины запчасти для военных самолетов

14.01.2020, 17:18, Новости дня

Жители Харьковской области пытались вывезти из Украины запчасти для военной авиационной техники. Об этом 14 января сообщила Служба безопасности Украины.

Оперативники установили, что специалисты в авиационной сфере нелегально закупали у разных продавцов агрегаты и узлы, в том числе уже использованные, для реактивного учебно-боевого самолета Л-39 «Альбатрос». Эта модель находится на вооружении более 30 стран мира.

По версии следствия, фигуранты контрабандной схемы вывозили запчасти с сокрытием от таможенного контроля и далее использовали комплектующие для проведения регламентных работ по обслуживанию самолетов этого типа заграницей.

Двух украинцев задержали в аэропорту «Харьков», когда они под видом автомобильных запчастей пытались вывезти комплектующие в одну из стран Европейского союза.

Открыто уголовное производство по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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