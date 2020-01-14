Украинский футболист, играющий в чемпионате РФ заявил, что матч между Украиной и Россией «способствовал бы нормализации отношений»

Украинский игрок московского «Динамо» Иван Ордец в интервью российскому ресурсу «Спорт-Экспресс» сказал, что считает сборную Украины сильнее сборной России.

Ордец сказал, что хотел бы матч между Украиной и Россией на Евро 2020, ведь это означало бы, что обе команды вышли из группы.

Также футболист предполагает, что такой поединок «способствовал бы нормализации отношений» между странами.

На Евро 2020 сборная Украины будет выступать в группе C с Нидерландами, Австрией и командой из четвертой корзины, а Россия в группе B с Бельгией, Данией и Финляндией.

Ордец является воспитанником «Шахтера». Защитник перешел из донецкого клуба в московское «Динамо» летом 2019 года.

В текущем сезоне чемпионата России украинец провел за свой клуб семь матчей, в которых забил один гол.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 10 января на оккупированной территории Луганской области во время обстрелов боевиков пострадали гражданские. Об этом 14 января сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Террористы из артиллерийского подразделения четвертой отдельной мотострелковой бригады второго армейского корпуса, который дислоцирован в Алчевске, во время обстрелов позиций украинских военных попали по жилым домам в Голубовке. В результате мирные жители […]