В Швейцарии арестовали счета семьи Бакулина – Лещенко

Прокуратура Швейцарии рестовала счета членов семьи бывшего главы НАК «Нафтогаз України» и экс-нардепа Евгения Бакулина. Об этом 13 января в Telegram заявил бывший народный депутат и член наблюдательного совета «Укрзализниці» Сергей Лещенко.

«Счета, на которые прокуратура Швейцарии наложила арест, по мнению следствия, предположительно принадлежат сыну и дочери депутата VІІІ созыва Евгения Бакулина. Деньги арестованы в рамках расследования уголовного дела по так называемым “вышкам Бойко”. Счета зарегистрированы на офшорные компании с Белиза и Британских Вергинских островов, за которыми, по данным следствия, предположительно стоят Бакулины. Дети Бакулина пытались обжаловать в швейцарском суде передачу Украине информации о выявленных у них счетах в Швейцарии, однако суд дал согласие на передачу данной информации Украине. Согласно декларации о доходах, дети Бакулина являются гражданами России”, – написал он.

Лещенко добавил, что скорее всего, сам Бакулин находится в РФ.

«По информации следствия, в целом арестованы 60 млн франков. Из них сын и дочь Бакулина пытались обжаловать передачу информации Украине в отношении счетов, где хранилось $13,7 млн и €12,7 млн. Дело по так называемым “вышкам Бойко” расследовалось во времена Юрия Луценко на посту генпрокурора, однако тот “спас» [бывшего министра энергетики Юрия] Бойко от вынесения ему подозрения как по дело “вышек”, так и по делу “сжиженного газа”. Следствие замкнулось на Бакулине», – утверждает экс-нардеп.

Об аресте 60 млн франков в Швейцарии писала в июле 2019 года украинская редакция «Німецької хвилі». Федеральная прокуратура в Берне сообщила изданию, что расследует дело по подозрению в отмывании денег «в связи с вероятной растратой денег государственного украинского энергоконцерна»Нафтогаз «. В ведомстве отмечали, что в деле фигурирует двое граждан Украины. Одного из них подозревают в отмывании денег, второго – в соучастии в отмывании.

С марта 2010-го по март 2014 года Бакулин был главой НАК «Нафтогаз України». Впоследствии избран депутатом Верховной Рады VIII созыва.

По версии следствия, должностные лица Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, НАК «Нафтогаз України» и ГАО «Чорноморнафтогаз» в марте и октябре 2011 года закупили буровые установки по завышенной цене, в процессе закупки украли около $144 млн. Один из свидетелей, имя которого генпрокурор не раскрыл, среди причастных к схеме назвал Бакулина.

Федеральная прокуратура в Берне сообщала «Німецькій хвилі», что на счетах офшорной компании, которая по версии украинских правоохранителей принадлежит Бакулину, было выведено $25 млн в период, когда Бакулин возглавлял «Нафтогаз». Номинальным бенефициаром компании выступает дочь экс-главы госкомпании. Кроме того, в рамках сделки на счета оффшорной компании из Белиза было выведено $95 млн. Бенефициаром последней следователи считают беглого президента Виктора Януковича, отмечает издание.

Буровые установки получили неофициальное название «вышки Бойко» по имени министра энергетики Юрия Бойко, при содействии которого состоялась сделка. Украина заплатила за установки в два раза больше цены производителя. Платформы остались в Крыму и были экспроприированы вместе с «Чорноморнафтогазом» Россией после аннексии полуострова.

16 февраля 2018 года на тот момент генеральный прокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление на привлечение Бакулина к уголовной ответственности и задержание. 15 марта Верховная Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности Бакулина.

Спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что Бакулин три года находится в РФ. Сам экс-нардеп заявлял регламентному комитету Рады, что пребывает на лечении.

4 июля 2018 года его второй раз объявили в международный розыск. Первый раз это произошло в апреле того же года.

Печерский райсуд Киева 9 сентября 2019 года удовлетворил ходатайство прокуратуры о проведении в отношении Бакулина специального (заочного) досудебного расследования.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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