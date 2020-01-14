Бастрыкин объявил имя заказчика убийства следователя Шишкиной

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о расследовании убийства следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье.

Глава ведомства в интервью «Российской газете» сообщил, что для расследования этого дела проведено более 1,5 тыс. следственных действий, в результате которых установлены и задержаны двое исполнителей преступления.

«К организации этого преступления причастен Ярослав Сумбаев, в отношении которого Евгения Шишкина расследовала уголовное дело. Оно связано с организацией преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий. Следствие полагает, что мотивом убийства стала месть Сумбаева за уголовное преследование», – отметил Бастрыкин.

Сумбаева задержали на территории Грузии по этому уголовному делу, его передали России.

«Согласно действующему законодательству мы должны получить согласие Грузии и на привлечение Сумбаева к уголовной ответственности по уголовному делу об убийстве Шишкиной. Поэтому Следственный комитет направил необходимые документы в Генеральную прокуратуру для его получения», – отметил глава СК.

Соучастник Субмаева Иван Кочетков заочно обвинен в умышленном уничтожении автомобиля Шишкиной, угрозах убийством и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Сейчас Кочетков объявлен в розыск.

Евгения Шишкина вела расследование дела по махинациям с билетами РЖД, по которым обвинялись несколько хакеров. Ее застрелили в октябре 2018 года возле дома в Подмосковье. Сообщалось, что убийство может быть связано с расследованием этого дела.

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