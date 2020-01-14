Фейк Минюста РФ и РИА «Новости»: ЕСПЧ в своем решении по жалобе Ходорковского и Лебедева поддержал позицию России

РИА «Новости» распространило комментарии Минюста РФ в связи с решением ЕСПЧ по жалобе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В публикации говорится:

«ЕСПЧ поддержал позицию Минюста России о том, что уголовное судопроизводство на национальном уровне преследовало исключительно законные цели и каких-либо убедительных доказательств обратного, в том числе в части политической мотивированности в действиях российских властей, заявителями не предоставлено».

В действительности об «исключительно законных целях» в решении ЕСПЧ ничего не сказано. Суд подтвердил свою прежнюю позицию в отношении предполагаемого политического характера преследования Ходорковского и Лебедева, сославшись, в частности, на свое решение 2011 года по жалобе Ходорковского:

«Суд не нашел нарушения статьи 18 Конвенции в отношении жалобы первого заявителя на то, что государство использовало уголовное преследование в политических целях и для присвоения активов компании. Хотя суд признал, что дело заявителя может вызвать определенные подозрения относительно реальных намерений властей, он повторил, что утверждения о политической мотивированности обвинения требуют неопровержимых доказательств, которые не были представлены».

Таким образом, ЕСПЧ не солидаризируется с позицией Минюста России, а отмечает недостаточность доказательств присутствия политических мотивов.

Статья 18 Европейской конвенции по правам человека формулируется так:

«Ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции в отношении указанных прав и свобод, не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены». Политически мотивированное уголовное преследование нарушает именно эту статью.

Минюст заявляет:

«Европейский Суд по правам человека также не нашел причин для возложения на российские власти ответственности за нарушение статьи 18 Конвенции в связи с отсутствием долгосрочных свиданий во время содержания заявителей под стражей в следственных изоляторах, отметив применение подобного режима ко всем подсудимым».

При этом Минюст умалчивает, что ЕСПЧ признал непредоставление свиданий нарушением статьи 8 Европейской конвенции (право на уважение частной и семейной жизни). В то же время суд не усмотрел в этом политических мотивов, так как в России аналогичным образом нарушаются права и других осужденных, содержащихся в СИЗО.

Минюст утверждает, что ЕСПЧ «признал необоснованной жалобу Ходорковского и Лебедева на привлечение их к уголовной ответственности повторно за одни и те же обстоятельства».

В действительности суд не выносил отдельного решения по поводу повторного привлечения к ответственности за одни и те же действия, но признал в целом нарушение статьи 7 Европейской конвенции, которая сформулирована так:

«Никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которое согласно действовавшему в момент его совершения национальному или международному праву не являлось уголовным преступлением. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое подлежало применению в момент совершения уголовного преступления».

Таким образом, суд установил, что Ходорковский и Лебедев на втором процессе осуждены за действия, уголовным преступлением не являющиеся. С учетом этого вопрос о повторном привлечении к ответственности за те же действия теряет актуальность. В то же время суд не поддержал жалобу истцов на то, что повторное привлечение к ответственности было политически мотивировано: как уже указывалось выше, он счел доказательства политической мотивации недостаточными.

В целом суд признал, что второй процесс против Ходорковского и Лебедева не был справедливым судебным разбирательством, а наказание не было назначено на основании закона. Но об этом важнейшем выводе Минюст России и РИА «Новости» умалчивают.

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Последнее: РИА «Новости» распространило комментарии Минюста РФ в связи с решением ЕСПЧ по жалобе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В публикации говорится: «ЕСПЧ поддержал позицию Минюста России о том, что уголовное судопроизводство на национальном уровне преследовало исключительно законные цели и каких-либо убедительных доказательств обратного, в том числе в части политической мотивированности в действиях российских властей, заявителями […]