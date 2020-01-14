Департамент охоты Самарской области разрешил отстрел бродячих собак

14.01.2020, 16:57, Новости дня

Департамент охоты и рыболовства Самарской области разрешил охотникам отстреливать бродячих собак, чтобы сохранить популяцию косуль.

Свое решение департамент объяснил тем, что в прошлом году из-за большого количества снега косули стали выходить на дорогу и к населенным пунктам в поисках еды, там на них нападали стаи собак. В результате 2019 год в Самарской области стал рекордным по количеству погибших косуль. Установить точно число жертв невозможно, «но уже понятно, что оно исчисляется многими десятками животных».

В сообщении отмечается, что дикие собаки входят в перечень охотничьих ресурсов, поэтому на них можно охотиться в тот же период, что и на пушных животных — с 20 марта по 20 мая и я 1 июня по 28 февраля.

В департаменте считают, что для сохранения популяции косуль «и других ценных животных» вести борьбу с дикими собаками нужно круглогодично.



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