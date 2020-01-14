Пока Гарри нет: как проводит время в Канаде Меган Маркл и как на их переезд отреагировали жители страны

Одна из предполагаемых причин, по которой принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от королевских полномочий и начать самостоятельную жизнь — давление, которое на них оказывается со стороны СМИ и общественности. Впрочем, избежать внимания, озвучив свое решение, принцу Гарри и Меган Маркл не удалось — напротив, следить за каждым действием супругов стали с утроенной силой. Пока Гарри регулирует вопросы семейные в Великобритании, Меган с сыном Арчи ждет его в Канаде. Благодаря усиленной слежке и данным инсайдеров, СМИ удалось узнать, как вторая половина семьи проводит время в Америке.

Так, по данным инсайдеров, сейчас Меган с сыном проживает на арендованной вилле, которую им посоветовали продюсер Дэвид Фостер и его жена Кэтрин Макфи, школьная подруга герцогини. Ухаживать за ребенком Меган помогала няня, пока ее мама Дория находилась в Лос-Анджелесе. Однако на днях Меган увидели в аэропорту, где она встречала «женщину, похожую на ее маму». Жить в Канаде — по крайней мере, пока все не уляжется — Меган предпочитает тихо и скромно. По большей части она с сыном проводит время дома.

В Канаде сейчас холодно и дождливо. В основном Меган проводит время дома, но около полудня выходит, чтобы пройтись,

— докладывают инсайдеры.

Возвращение из Великобритании Меган прошло также скромно. По данным The Sun, Меган приобрела билет за 175 долларов и передвигалась с помощью бюджетной авиакомпании, а не на частном джете, как предполагалось.

Принц Гарри, Меган Маркл и их сын АрчиПо мнению экспертов Университета Карлтона в Оттаве, если Меган и Гарри захотят окончательно обосноваться в Канаде, им придется проходить через все стандартные положенные иммиграционные процедуры. Воспользоваться привилегиями внука королевы Гарри не сможет, так как Ее Величество не имеет канадского гражданства. Для получения разрешения на длительное проживание супругам придется сдать экзамен на знание французского языка и другие необходимые тесты.

Согласно опросу, проведенному Национальной Почтой Канады, 60% жителей страны хотели бы, чтобы принц Гарри стал их генералом-губернатором. У Меган Маркл также уже есть предложения по работе: как стало известно, она заключила контракт с кинокомпанией Disney и теперь будет озвучивать персонажей мультфильмов за внушительную сумму гонорара, которая, впрочем, пойдет не в семейный бюджет герцогини Сассекской, а на благотворительность.

Еще один вопрос, который активно обсуждают — обеспечение безопасности Гарри, Меган и Арчи в Канаде. В 2016 году на недельный визит супругов в страну канадская жандармерия потратила два миллиона долларов.

Принц Гарри и Меган Маркл

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Последнее: Одна из предполагаемых причин, по которой принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от королевских полномочий и начать самостоятельную жизнь — давление, которое на них оказывается со стороны СМИ и общественности. Впрочем, избежать внимания, озвучив свое решение, принцу Гарри и Меган Маркл не удалось — напротив, следить за каждым действием супругов стали с утроенной силой. […]