Леди Китти Спенсер подтвердила помолвку с 60-летним миллионером: фото кольца

Влюбленных сфотографировали местные папарацци еще 11 января, однако снимки появились в сети только сейчас. Леди Китти Спенсер и Майкл Льюис прогуливались по набережной южноафриканской столицы, где Китти — старшая из семерых детей Чарльза Спенсера, брата принцессы Дианы — провела все свое детство и где осталась жить после развода родителей с матерью. Там же она отучилась в местном университете на психолога. Получив диплом, Китти стала чаще бывать в Лондоне и позднее определилась с местом жительства окончательно. Но, как мы видим, свою маленькую родину она продолжает посещать.

На кадрах отчетливо видно кольцо на безымянном пальце левой руки девушки, усыпанное бриллиантами. Влюбленные в спортивных костюмах сначала прошлись по парку, после чего перекусили и выпили по чашке кофе в местном кафе, где не скрывали теплых чувств друг к другу.

Напомним, слухи о помолвке 29-летней Китти Спенсер, племянницы принцессы Дианы и кузины принцев Гарри и Уильяма, ходили с лета. Тогда журналисты приняли кольцо с огромным бриллиантом за помолвочное. Однако, кажется, важное событие в ее жизни случилось лишь недавно. Майкл Льюис, владелец компании одежды Whistles и обладатель состояния в 102 миллиона долларов, сделал ей предложение в канун Рождества. В январе Майклу исполняется 61 год, он на 32 года старше своей невесты и на 5 лет старше ее отца.

Майкл сделал предложение Китти перед Рождеством. Она была в Кейптауне на каникулах и рассказала маме и остальным членам семьи об этом. Майкл любим всеми ими. Несмотря на его богатство, он очень скромный и сдержанный человек,

— сказала одна из ее подруг изданию.

Китти Спенсер

Майкл Льюис Пара вместе с августа 2018 года. Папарацци периодически видели их вместе на прогулках по улицам Нью-Йорка. До этого Китти встречалась с 47-летним итальянским магнатом в сфере недвижимости Никколо Бараттьери ди Сан Петро. Они были вместе 4 года, но до алтаря так и не дошли. Сразу после расставания с Китти Никколо переметнулся к актрисе Элизабет Херли.

Аристократка и светская львица Спенсер активно сотрудничает с модными брендами, являясь амбассадором Bulgari, участвуя в показах Dolce & Gabbana и других домов. Под венец Китти пойдет впервые. А для ее жениха, уроженца ЮАР Майкла Льюиса, это будет второй брак. У него есть трое взрослых детей от первой супруги Леолы.

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