Убытки Украины от незаконных вырубок составляют более 1 млрд грн – глава Гослесагентства

Убытки Украинского государства от незаконных вырубок составляют порядка 1 млрд грн. Об этом 14 января на совещании в Киеве сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий, информирует «Интерфакс-Украина».

«Убытки государства составляют более 1 млрд грн. Значительная часть рынка находится в тени, и электронный учет имеет целью вывести из тени этот мощный рынок», – сказал он.

Глава Гослесагентства высказался за введение уголовной ответственности за реализацию древесины без бирок.

Сегодня премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил после совещания с представителями лесного хозяйства, что в областях с наибольшим количеством лесов будет проведен «тотальный» аудит предприятий, которые занимаются вырубкой.

Глава правительства также объявил, что в Украине будет работать централизованная онлайн-система по контролю за лесным хозяйством.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Убытки Украинского государства от незаконных вырубок составляют порядка 1 млрд грн. Об этом 14 января на совещании в Киеве сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий, информирует «Интерфакс-Украина». «Убытки государства составляют более 1 млрд грн. Значительная часть рынка находится в тени, и электронный учет имеет целью вывести из тени этот мощный рынок», – сказал он. […]