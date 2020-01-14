Убытки Украины от незаконных вырубок составляют более 1 млрд грн – глава Гослесагентства

Убытки Украинского государства от незаконных вырубок составляют порядка 1 млрд грн. Об этом 14 января на совещании в Киеве сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий, информирует «Интерфакс-Украина».
«Убытки государства составляют более 1 млрд грн. Значительная часть рынка находится в тени, и электронный учет имеет целью вывести из тени этот мощный рынок», – сказал он.
Глава Гослесагентства высказался за введение уголовной ответственности за реализацию древесины без бирок.
Сегодня премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил после совещания с представителями лесного хозяйства, что в областях с наибольшим количеством лесов будет проведен «тотальный» аудит предприятий, которые занимаются вырубкой.
Глава правительства также объявил, что в Украине будет работать централизованная онлайн-система по контролю за лесным хозяйством.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Убытки Украинского государства от незаконных вырубок составляют порядка 1 млрд грн. Об этом 14 января на совещании в Киеве сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий, информирует «Интерфакс-Украина». «Убытки государства составляют более 1 млрд грн. Значительная часть рынка находится в тени, и электронный учет имеет целью вывести из тени этот мощный рынок», – сказал он. […]
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