Убытки Украины от незаконных вырубок составляют более 1 млрд грн – глава Гослесагентства

14.01.2020, 16:54, Новости дня

Убытки Украинского государства от незаконных вырубок составляют порядка 1 млрд грн. Об этом 14 января на совещании в Киеве сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий, информирует «Интерфакс-Украина».

«Убытки государства составляют более 1 млрд грн. Значительная часть рынка находится в тени, и электронный учет имеет целью вывести из тени этот мощный рынок», – сказал он.

Глава Гослесагентства высказался за введение уголовной ответственности за реализацию древесины без бирок.

Сегодня премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил после совещания с представителями лесного хозяйства, что в областях с наибольшим количеством лесов будет проведен «тотальный» аудит предприятий, которые занимаются вырубкой.

Глава правительства также объявил, что в Украине будет работать централизованная онлайн-система по контролю за лесным хозяйством.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Убытки Украинского государства от незаконных вырубок составляют порядка 1 млрд грн. Об этом 14 января на совещании в Киеве сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий, информирует «Интерфакс-Украина». «Убытки государства составляют более 1 млрд грн. Значительная часть рынка находится в тени, и электронный учет имеет целью вывести из тени этот мощный рынок», – сказал он. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика