Грузинский депутат предложил открыть дискуссию по форматам переговоров с Россией

14.01.2020, 16:51, Новости дня

Авторитетный грузинский независимый депутат Леван Коберидзе во вторник призвал президента Саломе Зурабишвили начать открытую дискуссию по вопросу изменения форматов переговоров с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он считает необходимым «определенные изменения» в форматах, так как нынешние «не дают результатов и прогресса».

После войны 2008 года РФ и Грузия участвуют в Международных дискуссиях по безопасности на Южном Кавказе, которые проводятся в Женеве. Кроме того, в Праге работает формат «Карасин-Абашидзе».

«Форматы должны стать более действенными. Обращаюсь к президенту, чтобы она создала платформу для таких дискуссий. Тогда она сможет сыграть на этом направлении позитивную, конструктивную роль», – сообщил Леван Коберидзе.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией и обвиняет ее в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии. Власти страны ведут прозападную политику, но в то же время признают необходимость прагматических отношений с Россией. Часть оппозиции, например, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе, говорит о необходимости диалога с Россией на высшем уровне.



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Последнее: Авторитетный грузинский независимый депутат Леван Коберидзе во вторник призвал президента Саломе Зурабишвили начать открытую дискуссию по вопросу изменения форматов переговоров с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Он считает необходимым «определенные изменения» в форматах, так как нынешние «не дают результатов и прогресса». После войны 2008 года РФ и Грузия участвуют в Международных дискуссиях по […]

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