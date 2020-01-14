США ввели санкции против экс-лидера Демократической партии Молдовы

Он заочно арестован в РФ по обвинению в руководстве наркосиндикатом.

США внесли в санкционный список экс-главу Демократической партии Молдовы и олигарха Владимира Плахотнюка из-за подозрений в коррупции. Об этом сообщил глава Госдепартамента Майк Помпео.

Санкции, запрещающие, в частности, въезд в США, приняты также в отношении жены Плахотнюка Оксаны Килдеску и двух его детей.

«Это решение — важный сигнал, свидетельствующий о том, что США не потерпят коррупцию в Молдавии и находятся на стороне тех, кто борется с ней», — пояснил Помпео.

В августе прошлого года суд в Москве заочно арестовал Плахотнюка о обвинению в руководстве преступным сообществом и участии в нем, а также контрабанде и незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. По версии следствия, как минимум с 2012 года Плахотнюк стал одним из руководителей преступного наркосиндиката и покровительствовал его участникам.

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В начале лета Плахотнюк попытался отстранить от власти президента Игоря Додона и коалиционное правительство Майи Санду, но потерпев неудачу объявил об уходе с поста главы Демпартии Молдовы. В тот же день связанные с ней политики, в том числе Плахотнюк, покинули страну.

Источник: Новая газета

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