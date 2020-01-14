ВКС провели первые стрельбы из ЗРК «Витязь»

ВКС РФ осуществили первые стрельбы из зенитно-ракетного (ЗРК) комплекса С-350 «Витязь», сообщили в Минобороны.
«Специалисты зенитных ракетных войск провели на полигоне в Астраханской области начальные стрельбы комплекса», – заявили в военном ведомстве, передает ТАСС.
Сроки проведения стрельб в Минобороны называть не стали.
Там уточнили, что боевые расчеты отработали обнаружение и условное уничтожение реальных воздушных целей, которые сымитировали истребители МиГ-29МТ.
В декабре сообщалось, что первый в российских вооруженных силах зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» прибудет на место несения службы в январе.
12 апреля замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что государственные испытания новой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь-ПВО» успешно завершаются, началось производство первого серийного комплекта.
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Последнее: ВКС РФ осуществили первые стрельбы из зенитно-ракетного (ЗРК) комплекса С-350 «Витязь», сообщили в Минобороны. «Специалисты зенитных ракетных войск провели на полигоне в Астраханской области начальные стрельбы комплекса», – заявили в военном ведомстве, передает ТАСС. Сроки проведения стрельб в Минобороны называть не стали. Там уточнили, что боевые расчеты отработали обнаружение и условное уничтожение реальных воздушных целей, […]
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