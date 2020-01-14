В Москве уточнили позицию по обмену осужденной в РФ израильтянки

14.01.2020, 16:44, Новости дня

Замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что Москва не рассматривает вариант обмена осужденной израильтянки Наамы Иссахар.

«Вариант обмена не рассматривается, насколько мне известно», – сказал представитель ведомства, передает ТАСС.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху официально попросил президента РФ Владимира Путина помиловать Иссахар. В Кремле сообщали, что глава государства рассмотрит обращение.

Напомним, израильтянка была приговорена в РФ к 7,5 годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша.



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