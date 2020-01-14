Билык показала подросшего младшего сына

Украинская певица Ирина Билык опубликовала в Instagram совместное черно-белое фото со своим младшим сыном, четырехлетним Табризом, сделанное в фотостудии.

«Большая мама: руки – два крыла», – написала она.

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Большая мама: руки — два крыла…..

Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna) 13 Янв 2020 в 8:28 PST

Табриз появился на свет в декабре 2015 года. Ребенка родила суррогатная мать. Отец мальчика – российский режиссер и фотограф Аслан Ахмадов, муж Билык.

У певицы есть еще 20-летний Глеб Оверчук – от модели Андрея Оверчука.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Украинская певица Ирина Билык опубликовала в Instagram совместное черно-белое фото со своим младшим сыном, четырехлетним Табризом, сделанное в фотостудии. «Большая мама: руки – два крыла», – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Большая мама: руки — два крыла….. Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna) 13 Янв 2020 в 8:28 PST Табриз появился на свет в декабре 2015 года. Ребенка родила суррогатная мать. […]