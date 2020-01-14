Якутский шаман Габышев снова собрался в поход на Москву – «изгонять» Путина

Якутский шаман Александр Габышев, который уже дважды отправлялся в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, решил возобновить свой поход в марте. Об этом он сообщил в своем видеообращении на YouTube-канале «Якут шаман! Шаман идет!».

«Поход запланирован в марте. Всем отрядом выйдем отсюда, независимо от решений судебных властей. Я подчиняюсь только законам Бога. Он сказал в марте, значит в марте», – сказал Габышев.

Он призывает добровольцев по всей России вступать в его отряд.

Шаман сказал, что выбрал путь воина, однако отряд его «будет идти мирным путем», чтобы «демон был изгнан мирными методами».

ВИДЕОВидео: Якут шаман! Шаман идет! / YouTube

Габышев с марта 2019 года шесть месяцев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году собирался «изгнать» Путина; он считает его порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. Габышев высказывал мнение, что в России должно быть народовластие, и собирался инициировать «народные восстания».

Сторонник Габышева рассказал, что в ночь на 19 сентября шамана увезли «сотрудники спецслужб». Это произошло на границе Бурятии и Иркутской области.

После этого пресс-служба министерства здравоохранения Якутии сообщила, что шамана поместили в психиатрическую клинику в Якутске, а позже отправили под подписку о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.

7 декабря Габышев во второй раз отправился в Москву «изгонять» Путина и был задержан через три дня после начала похода. Его отпустили под подписку о невыезде.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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