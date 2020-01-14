Журналиста Ивана Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий

Журналист-расследователь издания «Медуза» Иван Голунов, которого летом 2019-го задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, признан потерпевшим по делу о превышении полицейскими должностных полномочий, сообщает «Медуза». Его вызвали на допрос 20 января.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении полицейских, проводивших летом прошлого года задержание Голунова. Публично имена задержанных не называются.

Известно, что в задержании журналиста участвовали оперуполномоченные Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Игорь Ляховец.

Голунова задержали 6 июня в центре Москвы: его обыскали, по словам полицейских, нашли у него в рюкзаке наркотики, а позже еще несколько упаковок якобы были обнаружены в квартире журналиста.

Журналист и его защита настаивали, что наркотики подбросили, а коллеги Голунова связывали задержание с его расследованиями о коррупции и теневом бизнесе. Через несколько дней массовых протестов в Москве и других городах и привлечения СМИ внимания к делу журналист был освобожден, а дело в отношении него закрыто. Позже следствие засекретило все без исключения материалы по делу Голунова.

В декабре 2019 года во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что в отношении полицейских, связанных с делом журналиста, все-таки были заведены уголовные дела.

Известно, что после освобождения Голунова четверо сотрудников полиции по Западному административному округу Москвы, которые непосредственно задерживали журналиста и проводили обыск у него в квартире, были уволены после служебной проверки.

Также через неделю после задержания журналиста президент РФ Владимир Путин отправил в отставку двух генералов полиции, которых СМИ считали причастными к делу о подбросе наркотиков. Это:

генерал-майор полиции Юрий Девяткин, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по Москве;

генерал-майор полиции Андрей Пучков, начальник управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД РФ по Москве;

также от должности был отстранен начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

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Последнее: Журналист-расследователь издания «Медуза» Иван Голунов, которого летом 2019-го задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, признан потерпевшим по делу о превышении полицейскими должностных полномочий, сообщает «Медуза». Его вызвали на допрос 20 января. Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении полицейских, проводивших летом прошлого года задержание Голунова. Публично имена задержанных не называются. Известно, что в задержании […]