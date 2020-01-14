Пентагон исключил ядерные бомбы из арсенала B-52

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress по новой инструкции ВВС США больше не подлежат оснащению ядерными бомбами.
«Исключаются (ядерные авиабомбы) B61-7 и B83-1 из разрешенной комплектации вооружений B-52H», – передает «Интерфакс» текст документа.
Эти авиабомбы остаются у бомбардировщиков B-2 Spirit.
B-52H разрешено нести крылатые ракеты воздушного базирования AGM-86B с ядерной боеголовкой W80-1, которую в перспективе предполагается заменить новой крылатой стелс-ракетой.
Решение о снятии ядерных авиабомб с вооружения B-52H связано с уязвимостью самолетов на фоне улучшающихся современных систем ПВО.
Напомним, в октябре B-52H Stratofortress сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота ВМФ РФ в Калининградской области, а чуть ранее – бомбардировку Крыма.
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