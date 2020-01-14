Пентагон исключил ядерные бомбы из арсенала B-52

14.01.2020, 16:37, Новости дня

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress по новой инструкции ВВС США больше не подлежат оснащению ядерными бомбами.

«Исключаются (ядерные авиабомбы) B61-7 и B83-1 из разрешенной комплектации вооружений B-52H», – передает «Интерфакс» текст документа.

Эти авиабомбы остаются у бомбардировщиков B-2 Spirit.

B-52H разрешено нести крылатые ракеты воздушного базирования AGM-86B с ядерной боеголовкой W80-1, которую в перспективе предполагается заменить новой крылатой стелс-ракетой.

Решение о снятии ядерных авиабомб с вооружения B-52H связано с уязвимостью самолетов на фоне улучшающихся современных систем ПВО.

Напомним, в октябре B-52H Stratofortress сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота ВМФ РФ в Калининградской области, а чуть ранее – бомбардировку Крыма.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Производством картины при поддержке Фонда кино занимаются творческо-производственное объединение «Рок», кинокомпания «Централ Партнершип», студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и телеканал «Россия 1». Режиссером фильма выступил сын Алексея Учителя Илья, а в главным ролях снялись настоящие звезды отечественного кино во главе с Александром Петровым. Игровые сцены ленты снимались на историческом стадионе клуба «Торпедо». Именно на нем в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика