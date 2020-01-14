Названы артисты, которых лишили водительских прав за пьяное вождение

Названы российские звезды, лишившиеся водительских прав за езду в нетрезвом виде. Их статус и влиятельное положение не помогли им избежать наказания, артисты не только вели транспортное средство в состоянии опьянения, но и нарушали ПДД.
В 2013 году в ДТП попала Елена Перова. Она врезалась в Mercedes, после чего ей оказали помощь. В дальнейшем экспертиза показала, что певица находилась за рулем в нетрезвом виде. Суд постановил лишить ее водительских прав.
В этом же году неуравновешенной ездой отличился певец Витас, но из-за отказа проходить медицинское освидетельствование экспертам не удалось доказать, что он был пьян.
В 2016 году солист группы «Hi-Fi» Митя Фомин отказался проходить процедуру освидетельствования. Из-за этого его задержали сотрудники ГИБДД. Позднее проверка показала, что исполнитель, будучи пьяным, вел транспортное средство. Суд наказал певца, лишив его документов, позволяющих управлять автомобилем.
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