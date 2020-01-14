Литовский депутат Арвидас Анушаускас предложил отмечать день взятия Москвы

14.01.2020, 16:30, Разное

Депутат литовского Сейма Арвидас Анушаускас в своём Facebook-аккаунте внёс предложение на государственном уровне отмечать день взятия Москвы. Данное заявление было обнародовано в ответ на слова российского представителя МИД Марии Захаровой об отказе руководства Польши принимать участие в мероприятиях, посвящённых годовщине освобождения от немецких захватчиков.
По мнению депутата, в октябре текущего года два государства – Польша и Литва — могли бы отмечать 410-ю годовщину со дня взятия Москвы. В 1610 году войска этих стран заняли Кремль и все значимые объекты города, а для жителей тогда был введён запрет на ношение оружия. Захватчиков удалось полностью вытеснить только спустя 2 года. Анушаускас пишет, что введение нового праздника могло бы стать «оправданием салатам», и в то же время стало бы возможным выражать РФ разочарования в связи с нежеланием отмечать вместе дату «освобождения от ига неграмотных дворян».

Немного ранее нечто подобное предлагал и украинский депутат Рефат Чубаров. Он отмечал, что можно праздновать день «сожжения Москвы». Данное историческое событие произошло 450 лет назад. Тогда войска хана Девлет-Гирея устроили крупнейший за всё XIV столетие пожар в городе, принёсший огромные потери и разрушения.



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