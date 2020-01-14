Автоновости: Российский авторынок все же рухнул, хоть и осторожно

Ассоциация Европейского бизнеса подвела итоги года продаж новых легковых автомобилей на территории России. Ситуацию назвали сложной – настолько серьезной, что для ее исправления потребуются некие внешние факторы.

Декабрь российские дилеры закончили в плюсе (возможно, на фоне традиционного предновогоднего подъема спроса): по данным АЕБ, по сравнению с последним месяцем 2018-го продажи выросли на 2,3% до 179 235 машин. Однако на итоги года в целом это особого влияния не оказало.

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В 2019-м году россияне купили автомобилей меньше на те же 2,3% — то есть, 1 759 532 единицы. Недобор по сравнению с 2018-м составил 41 059 тысяч машин. При этом лидеры рынка практически не изменились: временные перестановки в течение года не привели к смене позиций.

Вполне ожидаемо самым результативным производителем оказался АвтоВАЗ, который прибавил к своим продажам 1%, несмотря на рыночный спад. Кроме марки Lada, в ТОП-10 по итогам года рост продаж продемонстрировали только три бренда – Renault, Skoda и коммерческое подразделение ГАЗа. Что касается "личного зачета", то в 2019-м самыми популярными автомобилями в стране оказались Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio, причем сократились продажи только последней модели.

В списке лидеров российского рынка также числятся Hyundai Creta, Hyundai Solaris, VW Polo, Lada Largus, Renault Duster, VW Tiguan и Renault Logan. В АЕБ особо отметили, что вся первая десятка состоит из автомобилей отечественного производства.

Что касается прогнозов на будущее, то, по мнению экспертов АЕБ, 2020-й год ознаменуется аналогичным по темпам сокращением рынка: в наступившем году в России едва ли купят больше, чем 1,72 млн машин. Какие-то изменения в ситуации возможны только в случае воздействия внешних благоприятствующих факторов – например, появления новых государственных программ поддержки бизнеса или улучшения общей экономической ситуации, так как дилеры свои возможности по активизации продаж уже исчерпали.

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Последнее: Ассоциация Европейского бизнеса подвела итоги года продаж новых легковых автомобилей на территории России. Ситуацию назвали сложной – настолько серьезной, что для ее исправления потребуются некие внешние факторы. Декабрь российские дилеры закончили в плюсе (возможно, на фоне традиционного предновогоднего подъема спроса): по данным АЕБ, по сравнению с последним месяцем 2018-го продажи выросли на 2,3% до 179 […]