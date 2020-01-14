Заселения в турецкие отели придется ждать дольше

В Турции отельеров обязали соблюдать все законодательно установленные правила о защите персональных данных, это растянет ожидание заселения в бюджетных отелях и гостиницах среднего сегмента, заявили в «Ассоциации туроператоров России» (АТОР).
В гостиницах нельзя делать фото или копии паспортов гостей, запрашивать у них другую персональную информацию, включая номера банковской карты, мобильного телефона, говорится в сообщении на сайте АТОР. Также запрещен сбор биометрических данных.
На практике после вступления в силу закона для ускорения заселения отельеры по-прежнему прибегают к копированию данных, а необходимые формы по учету постояльцев заполняются позже. Отели обязуются представить в полицию имя, фамилию и номер паспорта клиента, а также указать сроки его пребывания.
«В 2020 году за выполнением закона о персональных данных власти обещают следить гораздо строже: нарушителям теперь грозят большие штрафы. По информации турецких СМИ, ужесточение требований по исполнению законодательства связано с ростом мошеннических случаев по использованию персональной информации граждан», – отметили в АТОР.
Представитель Ассоциации отельеров и туроператоров Кемера (КЕТОВ) Динчер Сарыкая заявил, что новая схема обработки может обернуться длительным ожиданием прибывших отдыхающих в холле отеля.
Туристы будут вынуждены ждать, пока сотрудник вручную внесет данные, либо смогут сами от руки заполнить несколько страниц специальных форм.
В декабре президент Турции Тайип Эрдоган подписал принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, который предусматривает введение двухпроцентного налога на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года.
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Последнее: В Турции отельеров обязали соблюдать все законодательно установленные правила о защите персональных данных, это растянет ожидание заселения в бюджетных отелях и гостиницах среднего сегмента, заявили в «Ассоциации туроператоров России» (АТОР). В гостиницах нельзя делать фото или копии паспортов гостей, запрашивать у них другую персональную информацию, включая номера банковской карты, мобильного телефона, говорится в сообщении на […]
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