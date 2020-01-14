Пятый марсоход NASA получит имя в марте

14.01.2020, 16:21, Разное

Очередной марсоход НАСА получит свое официальное имя после подведения итогов конкурса, который НАСА проводят с августа прошлого года. Пресс служба американского космического агентства будет готова объявить победителя и имя нового ровера, который будет придуман одним из школьников США. Все участники должны были написать небольшое сочинение про Марс и придумать имя новому роверу, стало известно что в ходе первого этапа космоса, агентство получило больше 28 тысяч писем.

Конкурс проводится для привлечения нового молодого поколения к изучению космоса. По мнению специалистов НАСА, новый марсоход, ставший первой ступенью к возвратным миссиям на Марс, своими открытиями и новыми технологиями использованными для его проектирования и создания, совершит огромный прорыв в астробиологии, а название придуманной совместно со школьниками страны выгодно выделит его на фоне остальных миссий основанных на изучении Марса.

Новый ровер планируется отправить на красную планету в 2020 году, посадить на Марс в 2021 году на экваторе Марса к кратер Йезеро.



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Последнее: Очередной марсоход НАСА получит свое официальное имя после подведения итогов конкурса, который НАСА проводят с августа прошлого года. Пресс служба американского космического агентства будет готова объявить победителя и имя нового ровера, который будет придуман одним из школьников США. Все участники должны были написать небольшое сочинение про Марс и придумать имя новому роверу, стало известно что […]

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