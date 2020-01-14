В Ульяновске женщина требует уволить учительницу за то, что ее дочь видела как та выбирала белье

Мать школьницы считает, что теперь дети в классе обсуждают только лифчики педагога.

В Ульяновске родители требуют уволить учительницу за то, что ее дочь видела как та выбирала белье

История с элементами эротики и абсурда разгорелась в Ульяновске. В торговом центре ученики 9 класса увидели как их учительница выбирает себе в магазине белье. Они рассказали об этом родителям, и теперь те требуют уволить педагога. Объясняют это тем, что тем, что теперь школьники обсуждают лишь вкусы преподавательницы в сфере трусов и лифчиков.

«Вот что в голове у современных молоденьких учительниц? Они совсем не понимают, где они работают? Это же школа, а не ночной клуб», – заявила в социальных сетях мама одной из учениц. Женщина считает, что это был «показуха», мол педагог знала, что ее могут увидеть выбирающей белье. «Хорошо, что хоть не примерять при них пошла!» – гласит крик души глубоко оскорбленной в лучших чувствах женщины. Родительница убеждена, что все мальчики класса теперь обсуждают только это, однако претензии у нее возникли не к ним и их родителям, а исключительно к молодой учительнице.

«Я считаю, что таким учительницам не место в школе. Надеюсь, что директор школы заметит данный пост и уволит эту любительницу покупать белье на глазах у детей», – приводит слова борющейся за нравственность матери «Комсомольская правда». Как утверждает издание, поддержали женщину и другие родители.

А вот в комментариях к своему посту она нашла мало поддержки. Пользователи соцсети напомнили ей, что учитель тоже человек и имеет право на личную жизнь., которую к тому же надо как-то устраивать. Также маме посоветовали обратиться к врачу. Но нашлись у нее и сторонники.

«Лично видела, как учителя сидели в кафе в паре километров от школы и пили пиво. Их же могли увидеть ученики и тоже захотеть пить. Так и тут, вот девочки увидели какое белье носит учительница и тоже захотят такое. Это же в корне неправильно», – гласит один из комментариев.

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