Заключенным в Забайкалье перебрасывали наркотики в колонию пушкой

В городе Краснокаменск полиция арестовала трех местных жителей по подозрению в попытке незаконной продажи запрещенных веществ.

В Забайкальском крае трое молодых парней, проявив умение конструирования самодельного оружия, пытались передать заключенным посылку с наркотиками.

Соорудив пневматическую пушку, они хотели перебросить наркотические вещества через забор колонии. Подготовив свертки и орудие, с помощью которого было решено перекинуть «гостинец», приятели решили дождаться ночи и начать «артобстрел». Однако, благодаря внимательным сотрудникам колонии, попытка не удалась.

Как сообщил официальный сайт МВД России, сотрудники исправительной колонии при обходе прилегающей территории обнаружили три свертка с наркотическими веществами, которые преступники приготовили для передачи в колонию.

По факту покушения на незаконную распространение наркотиков, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Теперь все трое в скором времени будут сами находится по ту сторону забора колонии.

Также сотрудники территориального управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке спецподразделения «Гром» УМВД России по Забайкальскому краю на одной из дорог остановили ​​машину. В салоне они нашли около 500 граммов марихуаны.

В то же время два предполагаемых сообщника были арестованы по адресам их проживания. Во время обыска была изъята самодельная пневматическая пушка, с помощью которой наркотики планировали закинуть осужденным.

«Подсудимым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Предварительное следствие продолжается», — заявила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

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